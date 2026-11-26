Filip Jabłoński ma około 165 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma niebieskie oczy, falowane blond włosy sięgające do ramion i nosi okulary. Policja nie ma informacji o tym, jak był ubrany.
Czytaj też: Kazali jej zabrać ciało zmarłego dziecka do domu. „Trzymać w lodówce!”. Szokujące słowa pielęgniarki
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 18-latka, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji. Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Wasilkowie - przekazała sierż. szt. Monika Dmochowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.