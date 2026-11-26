Filip powiedział, że jedzie do Hiszpanii. Rodzina nie ma z nim kontaktu

Policjanci z Wasilkowa poszukują 18-letniego Filipa Jabłońskiego. Młody mężczyzna powiedział rodzinie, że wyjeżdża do Hiszpanii. Pod koniec października wyszedł z domu i od tego czasu nie wrócił ani nie skontaktował się z bliskimi.

Autor: Canva.com