Popularna sieć otwiera dwa nowe hotele. Jeden z nich powstał na terenie dawnych koszar

Hotel przy ul. Depowej 9A powstał na terenie dawnych koszar. Kompleks tworzą cztery zabytkowe i trzy nowe budynki. Zachowano historyczny układ obiektu oraz charakterystyczną ceglaną architekturę. Arche Garnizon Białystok oferuje 200 pokoi i ponad 400 miejsc noclegowych, w tym 13 apartamentów. Do dyspozycji gości będą również restauracja z kuchnią podlaską, spa, sauna, siłownia, gabinety masażu oraz około 100 miejsc parkingowych.

W hotelu znajduje się osiem sal konferencyjnych. Największa ma ponad 600 mkw. i może zostać podzielona na mniejsze przestrzenie. Obiekt ma obsługiwać konferencje, uroczystości rodzinne oraz turystów odwiedzających Białystok i inne miejsca na Podlasiu. Koszt inwestycji wyniósł 60 mln zł.

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W wystroju wykorzystano motywy związane z wojskową historią kompleksu oraz kulturą regionu. Wnętrza zdobią m.in. rękodzieło, mural inspirowany tkaniną dwuosnowową i prace wykonane przez osoby z niepełnosprawnościami oraz osadzonych zatrudnionych przez spółkę.

Autor: Arche/ Materiały prasowe

Drugą wrześniową inwestycją sieci jest Hotel Arche Ożarów Mazowiecki przy ul. Żeromskiego 3. Obiekt kosztował 50 mln zł i dysponuje 210 pokojami oraz 575 miejscami noclegowymi.

Hotel położony jest obok stacji kolejowej, dlatego motywem przewodnim jego wystroju zostały pociągi. Znajdują się tam także restauracja, kawiarnia, dwie sale konferencyjne, garaż podziemny i parking. Obiekt jest skierowany przede wszystkim do klientów biznesowych oraz osób planujących dłuższe pobyty.

Hotele w Białymstoku i Ożarowie Mazowieckim są odpowiednio 26. i 25. obiektem należącym do sieci Arche. Grupa zapowiada dalszy rozwój i planuje, że w kolejnych latach będzie posiadać łącznie 50 hoteli.

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