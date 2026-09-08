Nasz nowy dom. Chłód i gryzonie dostają się do ich domu. Poruszająca historia ojca i córki

Pan Krzysztof samotnie sprawuje opiekę nad córką Zuzią. Codziennie ciężko pracuje, aby zagwarantować nastolatce odpowiednie warunki do życia i spokój. Mężczyzna jest po rozwodzie, ale nie ukrywa, że chciałby mieć doskonałe relacje ze wszystkimi swoimi dziećmi. – „Ja bym chciał trzy córki mieć u siebie w domu. Po to zakładałem rodzinę, żeby rodzina była. Staram się dla każdej córki to samo. Każda miała poczucie, że ma tatę takiego samego” – wyznał uczestnik programu Polsatu.

Dorastająca Zuzia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki trud w wychowanie wkłada jej ojciec. Dziewczyna nie narzeka na brak luksusów, tylko poświęca każdą wolną chwilę na zdobywanie wiedzy i czytanie książek. Próbuje także zarabiać na swoje drobne wydatki.

Dramatyczny stan domu w miejscowości Masie. Ekipa programu „Nasz nowy dom” ma pełne ręce roboty

Poważnym problemem tej dwuosobowej rodziny jest opłakany stan ich miejsca zamieszkania. Mury pękają, w podłogach są dziury, przez które wieje chłodem, a do środka próbują dostać się szkodniki. Z kolei łazienka jest całkowicie zrujnowana przez potężną wilgoć. Ułożona własnoręcznie przez ojca glazura po prostu odpada ze ścian.

Pan Krzysztof nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru finansowego i samodzielnie przeprowadzić kapitalnego remontu. Czy budowlańcy z Polsatu zdołają odmienić los tej małej rodziny i podarują im w pełni funkcjonalny dom? O tym fani formatu przekonają się w poniedziałek, 9 września o godzinie 20:30.

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Misją programu „Nasz nowy dom” jest wspieranie osób, które znalazły się w dramatycznej sytuacji mieszkaniowej i nie mają środków na jej poprawę. Przeprowadzane modernizacje budynków pozwalają im wejść w nowy etap życia z podniesioną głową.

Elżbieta Romanowska kiedyś i dziś. Tak zmieniała się prowadząca Nasz nowy dom