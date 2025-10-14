Popularny podróżnik odwiedził Białoruś. Zdziwiła go jedna rzecz. "Co z nimi robią?

Tomasz Jakimiuk, podróżnik z woj. podlaskiego, prowadzi kanał „Jak to daleko” na YouTube.

Odwiedził ponad 100 krajów, a obecnie zwiedza Białoruś.

W Brześciu dowiedział się, dlaczego w kraju nie widać osób bezdomnych.

Tomasz Jakimiuk to polski podróżnik, który prowadzi na YouTube popularny kanał "Jak to daleko" (339 tys. subskrybentów). Pochodzący z woj. podlaskiego mężczyzna odwiedził ponad 100 krajów na całym świecie. Obecnie Jakimiuk zwiedza Białoruś, a swoje wrażenia relacjonuje na YouTube. Mężczyzna był już w Brześciu oraz w miejscowości Próżan. Tomasz Jakimiuk, który zobaczył już kawał świata, zauważył ze zdziwieniem, że w Białorusi w ogóle nie ma problemu z osobami bezdomnymi. Wyjaśnił mu to jeden z mieszkańców Brześcia.

- Aleksander mówi, że tutaj jest nakaz wyłapywania takich delikwentów, że jeżeli gość jest na ulicy, to znaczy, że potrzebuje pomocy. Biorą ich do przytułków, leczą, bo bardzo często są to alkoholicy i nie tylko rzecz jasna; tam dają podstawowe środki do życia i wysyłają na robotę, żeby na siebie zapracowali, ale też żeby mogli funkcjonować w społeczeństwie. [...] Dlatego na Białorusi nie uświadczysz bezdomnych - twierdzi Jakimiuk. Podróżnik podkreśla, że nie zna dokładnie działania tego systemu. - Jest to pomysł, który daje szansę - uważa.

Kim jest Tomasz Jakimiuk? To "podlasianin, dziennikarz, bloger i podróżnik, który na hulajnodze i autostopem odkrywa świat. Autor 2 książek – „JAK TO DALEKO” oraz „Ludzie drogi”. Laureat wielu nagród, m.in. Traveler – National Geographic oraz Festiwalu KOLOSY. Hulajnogą i autostopem przemierzył trasę, m.in. z Polski do Chin i z północy na południe Afryki" - czytamy na oficjalnej stronie podróżnika.