Potężna emerytura arcybiskupa. Ujawniono kwotę. Przypomina kod pocztowy

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-13 15:10

Kwoty, jakie trafiają co miesiąc na konta niektórych emerytowanych hierarchów kościoła, mogą przyprawić o zawrót głowy. W przypadku jednego z najbardziej znanych arcybiskupów w Polsce mowa o sumach, które wielu Polakom kojarzą się raczej z kodem pocztowym niż z emeryturą.

Emerytury w Polsce

Polski system emerytalny opiera się głównie na składkach odprowadzanych do ZUS, a wysokość świadczenia zależy od lat pracy i zarobków. W praktyce wielu seniorów otrzymuje stosunkowo niskie emerytury, często niewystarczające na pokrycie rosnących kosztów życia.

Na tym tle wyróżnia się system dla duchownych. Księża i biskupi mogą łączyć emeryturę z ZUS ze wsparciem z Funduszu Kościelnego oraz innymi dodatkami, co sprawia, że ich świadczenia bywają znacznie wyższe niż w przypadku przeciętnego emeryta.

Nawet ponad 20 tysięcy miesięcznie

Szczególne zainteresowanie w Polsce wzbudzają emerytury duchownych, które - dzięki możliwości łączenia różnych źródeł dochodu - potrafią osiągać naprawdę imponujący poziom. W niektórych przypadkach mówimy o sumach, będących dla większości Polaków poza zasięgiem.

Najwięcej emocji wzbudza emerytura abp. Sławoja Leszka Głódzia. Duchowny, który pełnił funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego i posiada stopień generała dywizji, korzysta z wyjątkowego połączenia kilku źródeł dochodu. Jak podaje portal gospodarka.dziennik.pl, po waloryzacji w 2026 roku jego miesięczne świadczenia mogą sięgać nawet 18-23 tys. zł. To poziom, który znacząco odbiega od standardowych realiów emerytalnych w Polsce.

Na tę kwotę składają się:

  • wysoka emerytura wojskowa (generalska),
  • dodatkowe świadczenie z ZUS,
  • różnego rodzaju dodatki przysługujące hierarchom.

Wysokie emerytury duchownych

Klucz do tak wysokich emerytur tkwi w specyfice systemu. Duchowni mogą bowiem korzystać z kilku źródeł jednocześnie. W wielu przypadkach:

  • najpierw wypracowują emeryturę w ZUS (np. jako nauczyciele religii),
  • następnie korzystają ze świadczeń związanych z pełnionymi funkcjami,
  • a po ukończeniu 75 lat dodatkowe wsparcie zapewnia Fundusz Kościelny.
