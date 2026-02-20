Potężne uderzenie w cyberprzestępców. Tysiące Polaków w niebezpieczeństwie

Szokująca metoda oszustów

Przestępcy działający na terenie Polski i Niemiec nie mieli skrupułów. Od maja 2022 do maja 2024 roku zastawiali na internautów wyjątkowo podstępne sidła. Mechanizm był prosty, ale zabójczo skuteczny: tworzyli strony łudząco podobne do znanych portali i publikowali tam sensacyjne, zmyślone newsy, na przykład o śmierci gwiazd. Wystarczyła chwila nieuwagi. Użytkownik, chcąc przeczytać artykuł, widział okno logowania do Facebooka. To była pułapka. Wpisane dane trafiały prosto do złodziei, którzy błyskawicznie przejmowali kontrolę nad profilem.

Prośba o pomoc czy bezczelna kradzież?

To był jednak dopiero początek dramatu. Gdy hakerzy wchodzili na konto, zaczynał się drugi etap koszmaru. Podszywając się pod ofiarę, pisali do jej znajomych na komunikatorze. Scenariusz zawsze był podobny: pilna prośba o pożyczkę, kłopoty, konieczność szybkiego przelewu kodu BLIK. Niczego nieświadomi przyjaciele, wierząc, że pomagają bliskiej osobie, autoryzowali płatności. W ten sposób grupa wyłudziła znaczne sumy pieniędzy, żerując na ludzkiej empatii i zaufaniu.

Koniec bezkarności szajki

Śledczy z białostockiego zarządu CBZC wykonali tytaniczną pracę, by namierzyć sprawców. Finał akcji okazał się spektakularny – zidentyfikowano aż jedenastu członków gangu. Lista zarzutów jest długa i porażająca: ponad 400 czynów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i oszustwa. Sąd nie miał wątpliwości i na wniosek prokuratury aresztował sześciu podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli też mienie o wartości miliona złotych, co daje nadzieję na choć częściowe pokrycie strat poszkodowanych.

Jesteś na liście ofiar? Sprawdź to natychmiast

Czy Ty też mogłeś paść ofiarą tego procederu? Policja apeluje o czujność i udostępnia specjalne narzędzia. Każdy może wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl i zweryfikować, czy jego login i hasło nie znalazły się w bazie przejętej przez przestępców. Jeśli Twoje dane wyciekły, koniecznie skontaktuj się ze śledczymi pisząc na adres [email protected]. Jak podaje portal Policja.pl, funkcjonariusze radzą też natychmiastową zmianę haseł na Facebooku i w innych serwisach. Lepiej dmuchać na zimne.

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie