Rachunki za prąd spędzają ci sen z powiek? Sprawdź, co pożera twoje pieniądze, gdy śpisz

Cisi zabójcy twoich oszczędności. Nie daj się nabrać

Patrzysz na ciemny ekran telewizora i myślisz, że urządzenie odpoczywa? To błąd, który może cię słono kosztować. Wiele domowych sprzętów to podstępne bestie, które tylko udają wyłączone. Ta mała, niewinna dioda, która świeci się w nocy, to znak, że licznik wciąż bije. To tak zwani „ukryci pożeracze prądu”. Choć w skali jednego dnia strata wydaje się niezauważalna, to w perspektywie roku rachunki rosną w zastraszającym tempie.

Dlaczego tak się dzieje? Wszystkiemu winien jest tryb czuwania, znany jako stand-by. Dzięki niemu twój sprzęt uruchamia się szybciej, ale cena za ten luksus jest wymierna. Urządzenie w praktyce pobiera energię 24 godziny na dobę, nawet gdy nikt z niego nie korzysta. Szacunki są bezlitosne – ten niepozorny tryb może odpowiadać za spory procent całkowitego zużycia energii w twoim domu.

Niewinny nawyk, który rujnuje portfel

Ręka w górę, kto z nas nie zostawia ładowarki w kontakcie po naładowaniu telefonu? To grzech powszedni w polskich domach. Wydaje się, że sama ładowarka bez podpiętego smartfona to żaden koszt. A jednak! Jeśli w domu masz kilka takich punktów – do tabletu, laptopa czy zegarka – generują one dodatkowe zużycie prądu przez cały rok. Podobnie działają listwy zasilające z podświetleniem czy sprzęty z elektronicznymi zegarami. Grosz do grosza i zbiera się pokaźna suma, którą oddajemy energetyce w prezencie.

Jak zatrzymać ten proces? Proste triki

Czy jesteśmy skazani na wysokie opłaty? Absolutnie nie. Walka z pożeraczami energii jest prostsza, niż myślisz, i nie wymaga życia przy świeczkach. Wystarczy zmiana kilku przyzwyczajeń, by odczuć ulgę.

Oto co musisz zrobić natychmiast:

zacznij korzystać z listew z wyłącznikiem,

bezlitośnie odłączaj sprzęt RTV na noc i gdy wyjeżdżasz,

wyjmuj ładowarki z gniazdek zaraz po naładowaniu sprzętu,

wyłączaj komputer całkowicie, zamiast zostawiać go w uśpieniu,

przejrzyj ustawienia energooszczędne w swoich urządzeniach.

Mała uwaga dotycząca routera: tutaj warto zachować zdrowy rozsądek i wyłączać go na noc tylko wtedy, gdy nie odetnie to od sieci innych ważnych urządzeń w domu.

Czy gra jest warta świeczki? Liczby nie kłamią

Zastanawiasz się, czy warto zadawać sobie tyle trudu? Odpowiedź brzmi: tak, jeśli lubisz mieć pieniądze. W skali miesiąca może to być kilkanaście złotych, ale rocznie w kieszeni może zostać nawet kilkaset złotych mniej na rachunku za energię. Kluczem do sukcesu jest tutaj konsekwencja i świadomość, które urządzenia w twoim domu to prawdziwe wampiry energetyczne.