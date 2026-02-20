QUIZ. Szybki test z geografii. Jak dobrze znasz mapę świata?

Jacek Chlewicki
2026-02-20 4:18

Nawet ci, którzy uważają się za znawców, mogą być zaskoczeni przez geografię. Stolice, rzeki, najwyższe góry czy największe kraje – te dane wydają się jasne, lecz w quizie można się łatwo pomylić. Odpowiedz na 10 pytań i sprawdź, jak dobrze orientujesz się na mapie świata!

i

Autor: Wygenerowane przez AI

W quizie znajdziesz pytania dotyczące różnych kontynentów i najbardziej znanych miejsc na Ziemi. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. To świetna zabawa zarówno dla uczniów, jak i dorosłych, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę.

Quiz geograficzny: Sprawdź, ile wiesz o świecie!
Pytanie 1 z 10
Które z tych państw jest terytorialnie większe?
GEOGRAFIA
