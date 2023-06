Powstanie 30-kilometrowa droga rowerowa. To będzie trasa z prawdziwego zdarzenia! Połączy dwie piękne miejscowości. Po drodze mnóstwo atrakcji

Droga wojewódzka między Supraślem, a Krynkami ma być rozbudowana o dwukierunkową ścieżkę rowerową z nawierzchnią bitumiczną. Członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski podkreślił, że inwestycja jest ważna, bo wcześniej wykonano kilkunastokilometrową drogę rowerową z Białegostoku do Supraśla, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem rowerzystów, a planowana inwestycja przedłuży tę ścieżkę tak, by docelowo rowerem można było dojechać aż do Krynek.

W pierwszej kolejności ma być przygotowana budowa ok. 8 km drogi rowerowej z Supraśla do Sokołdy. Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski wskazał, że droga do Krynek wiedzie przez atrakcyjne fragmenty Puszczy Knyszyńskiej, a po drodze jest wiele miejsc wartych odwiedzenia. Wymienił np. cmentarz powstańców listopadowych w Kopnej Górze, wskazał, że nieopodal Kopnej Góry kończy się budowa zagrody żubrów. Przypomniał, że okolice Krynek to też atrakcje związane z Tatarami polskimi, czyli np. zabytkowy meczet w Kruszynianach.

Dyrektor Podlaskiego zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Nahajewski dodał, że inwestycja sprawi, że rowerzyści nie będą już jeździć drogą wojewódzką, tylko ścieżką rowerową, a to ważne właśnie dla bezpieczeństwa. Nahajewski poinformował, że ścieżka rowerowa na trasie Supraśl-Krynki pojawi się w 2023 r. roku na niewielkim odcinku w miejscowości Talkowszczyzna, gdzie jest obecnie przebudowywana infrastruktura.

