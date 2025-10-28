Pożar w Andrzejkach. Strażacy walczyli o uratowanie zwierząt i domu

Pożar wybuchł we wtorek po godzinie 3 rano

Ogień objął budynek gospodarczy z bydłem i maszynami rolniczymi

Na miejscu działało 50 strażaków i 10 wozów pożarniczych

Udało się uratować dom mieszkalny, stodołę i część zwierząt

Pożar opanowano około godziny 7 rano

Trwało dogaszanie i sprawdzanie pogorzeliska

We wtorek po godzinie 3 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Andrzejki w gminie Łomży. W budynku znajdowało się bydło i maszyny rolnicze. Na szczęście działania strażaków pozwoliły na ocalenie domu mieszkalnego, stodoły oraz części bydła znajdującego się w płonącym budynku. Na miejscu pracowali strażacy PSP i OSP w sile 50 ratowników i 10 pojazdów pożarniczych.

O godzinie 7 pojawiłą się informacja, że pożar został opanowany. - Obecnie trwa dogaszanie oraz sprawdzanie pogorzeliska. Na miejscu nadal pozostają znaczne siły i środki JRG Łomża oraz OSP do całkowitego zakończenia działań - informuje na swojej stronie KM PSP Łomża.