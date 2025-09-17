Podczas konferencji w Urszulinie (woj. lubelskie) gen. Gorzkowska wyjaśniła, że w poniedziałek odbyło się posiedzenie zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej w MSWiA. Zarekomendowano tam dodanie nowych funkcjonalności do istniejącej infrastruktury ochronnej.

Najważniejsze nowości to systemy wykrywania dronów oraz autonomiczne drony prowadzące obserwację strefy nadgranicznej. Od przyszłego roku Straż Graniczna planuje także rozpoczęcie budowy bariery elektronicznej na granicy z Ukrainą, co w dłuższej perspektywie ma objąć całą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Inwestycje mają być finansowane ze środków unijnych.

Zobacz też: Uniewinnienie w procesie aktywistów. Prokuratura chciała więzienia, sąd odrzucił zarzuty

Podczas wystąpienia gen. Gorzkowska podsumowała również dotychczasowe inwestycje, m.in. na rzekach Świsłocz i Istoczanka (woj. podlaskie) oraz na Bugu (woj. lubelskie). Jak wskazała, są one odpowiedzią na trwającą od 2021 roku presję migracyjną.

Według danych SG, każdej doby odnotowuje się od kilkudziesięciu do kilkuset prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Minionej doby było ich 136, a od początku roku do poniedziałku – ponad 25,7 tys. Zastępca komendanta zaznaczyła, że migranci coraz częściej podejmują próby grupowego przekroczenia granicy, którym towarzyszy agresja wobec funkcjonariuszy i żołnierzy – używane są kamienie, kłody, butelki czy petardy.

Mimo to obecna bariera – jak zapewniła – pozwala udaremniać prawie wszystkie próby przekroczenia granicy bezpośrednio na linii lub tuż po jej naruszeniu.

Bariera elektroniczna na Lubelszczyźnie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG gen. bryg. Jacek Szcząchor poinformował, że w woj. lubelskim bariera elektroniczna opiera się na systemie słupów z kamerami dziennymi, nocnymi i termowizyjnymi.

Od 20 lipca na granicy w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171 km zapory elektronicznej, obejmującej 1848 słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer. Obraz z urządzeń trafia do Centrum Nadzoru w Chełmie oraz lokalnych jednostek SG, co umożliwia szybkie wysyłanie patroli w miejsca prób nielegalnego przekroczenia granicy.

"Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę" - archiwalne zdjęcia z 2021 roku.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.