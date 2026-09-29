Praca na granicy i w urzędzie. Tyle można zarobić w Służbie Celno-Skarbowej. Trwa rekrutacja

Rekrutacja obejmuje 10 etatów w województwie podlaskim.

Dokumenty można składać do 23 października 2026 r.

Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty.

Początkowe uposażenie zasadnicze wynosi około 6311,80 zł brutto.

Kandydaci muszą mieć polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie i stan zdrowia umożliwiający pełnienie służby. Wymagane są również pełnia praw publicznych i nieposzlakowana opinia. Do formacji nie mogą zostać przyjęte osoby skazane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe oświadczenie muszą złożyć kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. Dotyczy ono służby, pracy lub współpracy z określonymi w przepisach organami bezpieczeństwa państwa.

Test wiedzy, sprawdzian fizyczny i rozmowa

Rekrutacja jest wieloetapowa. Najpierw sprawdzana będzie poprawność i kompletność dokumentów. Następnie kandydaci przystąpią do testu wiedzy obejmującego m.in. funkcjonowanie administracji publicznej i Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze.

W postępowaniu przewidziano również test psychologiczny, sprawdzian sprawności fizycznej oraz test kompetencyjny. Oceniane będą m.in. gotowość do nauki i zmian oraz podejście do klienta. Kolejne etapy to rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja informacji podanych w kwestionariuszu osobowym w ewidencjach, rejestrach oraz innych kartotekach.

Ile zarabia funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej?

Początkowe uposażenie zasadnicze wynosi około 6311,80 zł brutto. Po spełnieniu odpowiednich warunków funkcjonariusze mogą otrzymywać m.in. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w nocy, dodatek żywieniowy oraz równoważnik za dojazdy. Formacja oferuje również nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolują przestrzeganie prawa celnego oraz przepisów dotyczących przywozu i wywozu towarów. Zajmują się też wykrywaniem przestępstw i wykroczeń skarbowych, kontrolą ruchu i transportu drogowego, ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej oraz zadaniami dotyczącymi rynku gier hazardowych. Współpracują także ze służbami celnymi innych państw.

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Szczegółowe informacje o naborze opublikowano na stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, w zakładce „O Izbie/Kariera/Służba Celno-Skarbowa/Ogłoszenia o naborze do służby”.