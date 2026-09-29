Praca na granicy i w urzędzie. Tyle można zarobić w Służbie Celno-Skarbowej. Trwa rekrutacja

- Rekrutacja obejmuje 10 etatów w województwie podlaskim.
- Dokumenty można składać do 23 października 2026 r.
- Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty.
- Początkowe uposażenie zasadnicze wynosi około 6311,80 zł brutto.
Kandydaci muszą mieć polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie i stan zdrowia umożliwiający pełnienie służby. Wymagane są również pełnia praw publicznych i nieposzlakowana opinia. Do formacji nie mogą zostać przyjęte osoby skazane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe oświadczenie muszą złożyć kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. Dotyczy ono służby, pracy lub współpracy z określonymi w przepisach organami bezpieczeństwa państwa.
Test wiedzy, sprawdzian fizyczny i rozmowa
Rekrutacja jest wieloetapowa. Najpierw sprawdzana będzie poprawność i kompletność dokumentów. Następnie kandydaci przystąpią do testu wiedzy obejmującego m.in. funkcjonowanie administracji publicznej i Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze.
W postępowaniu przewidziano również test psychologiczny, sprawdzian sprawności fizycznej oraz test kompetencyjny. Oceniane będą m.in. gotowość do nauki i zmian oraz podejście do klienta. Kolejne etapy to rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja informacji podanych w kwestionariuszu osobowym w ewidencjach, rejestrach oraz innych kartotekach.
Ile zarabia funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej?
Początkowe uposażenie zasadnicze wynosi około 6311,80 zł brutto. Po spełnieniu odpowiednich warunków funkcjonariusze mogą otrzymywać m.in. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w nocy, dodatek żywieniowy oraz równoważnik za dojazdy. Formacja oferuje również nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolują przestrzeganie prawa celnego oraz przepisów dotyczących przywozu i wywozu towarów. Zajmują się też wykrywaniem przestępstw i wykroczeń skarbowych, kontrolą ruchu i transportu drogowego, ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej oraz zadaniami dotyczącymi rynku gier hazardowych. Współpracują także ze służbami celnymi innych państw.
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Szczegółowe informacje o naborze opublikowano na stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, w zakładce „O Izbie/Kariera/Służba Celno-Skarbowa/Ogłoszenia o naborze do służby”.