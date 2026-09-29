To najmniejsze miasto na Podlasiu. Żyje tu zaledwie garstka osób

Statystyki zaprezentowane przez Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Na koniec ubiegłego roku populacja Suraża wynosiła zaledwie 948 osób, co czyni to miejsce najmniej zaludnionym miastem w regionie podlaskim. Zaraz za nim uplasowały się Kleszczele, w których zarejestrowano 1002 mieszkańców. Warto zauważyć, że te zestawienia obejmują wyłącznie teren miejski, z pominięciem okolicznych wiosek. Z kolei w skali całej gminy Suraż, populacja osiągnęła poziom 1883 osób, z czego niemal idealnie po połowie rozkłada się to na mieszkańców samego miasta oraz obszarów wiejskich.

Ponad 500 lat miejskiej historii Suraża

Obecnie Suraż sprawia wrażenie kameralnego i cichego zakątka, jednak jego dzieje są niezwykle imponujące i korzeniami wracają do epoki średniowiecza. Prawa miejskie nadał tej miejscowości król Kazimierz Jagiellończyk w 1445 roku. O tym, jak bujne było kiedyś życie na tych terenach, przypominają dziś zachowane pozostałości dawnego grodu. Co ciekawe, w obrębie całej gminy archeolodzy zidentyfikowali blisko dwieście interesujących obiektów z czasów historycznych.

Suraż położony malowniczo nad Narwią

To, co bez wątpienia stanowi o sile przyciągania Suraża, to jego niezwykła lokalizacja nad brzegami Narwi. Tuż za rogatkami miejskimi rozpościera się przepiękna dolina, która jest integralną częścią Narwiańskiego Parku Narodowego. Koryto rzeki rozgałęzia się tam na liczne, meandrujące odnogi, tworząc unikalny system bagien i terenów zalewowych. To prawdziwy raj dla dzikiej przyrody, dający schronienie licznym gatunkom ptaków związanych ze środowiskiem wodnym.

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Okolice Suraża zachęcają również do aktywnego wypoczynku, krzyżują się tu różnorodne trasy przygotowane dla piechurów, rowerzystów czy kajakarzy. Warto wyróżnić słynny Podlaski Szlak Bociani, którego idea polega na połączeniu czterech kluczowych parków narodowych tej części Polski. Odcinek tego szlaku biegnący przez gminę mierzy mniej więcej 15 kilometrów długości.