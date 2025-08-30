Premier Donald Tusk spotka się z Ursulą von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej

Zgodnie z harmonogramem wizyty, spotkanie szefa polskiego rządu i przewodniczącej KE rozpocznie się o godzinie 9:45 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Krynkach (powiat sokólski, woj. podlaskie). Tam odbędzie się odprawa z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz spotkanie obu delegacji. Następnie Tusk i von der Leyen mają udać się do miejsc składowania elementów zapory „Tarcza Wschód” w Krynkach, a także obejrzeć zmodernizowaną barierę na granicy polsko-białoruskiej.

Jak przekazała Kancelaria Premiera, rozmowy będą dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obronności, w tym ochrony wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz realizacji programu SAFE, który ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach. Liderzy mają omówić również proces pokojowy oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, w kontekście trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zobacz też: Kamienie i kłody z gwoździami. Migranci atakują polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej

Wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce jest częścią jej podróży po siedmiu państwach członkowskich UE, które graniczą ze wschodnią flanką Wspólnoty. Szefowa Komisji Europejskiej od piątku odwiedza kolejno Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię. Po spotkaniu w Krynkach politycy mają spotkać się z mediami – konferencję prasową zaplanowano na godzinę 11:15 przy zaporze w pobliżu miejscowości Ozierany Małe. Następnie von der Leyen uda się do Bułgarii.

Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Błyskawiczna reakcja polskich pograniczników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia: