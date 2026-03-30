Próbował potrącić policjanta. Padł strzał. Pościg za 38-letnim kierowcą

Jacek Chlewicki
2026-03-30 13:12

Dramatyczny pościg na drogach gminy Grajewo zakończył się zatrzymaniem 38-letniego kierowcy. Mężczyzna uciekał przed policją, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W trakcie interwencji próbował potrącić funkcjonariusza. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

i

Autor: Fotodax/ Shutterstock

Policjanci z grajewskiej drogówki otrzymali informację o kierowcy, który porusza się bez uprawnień. Samochód został zauważony wczesnym popołudniem na terenie Grajewa. Kiedy funkcjonariusze wydali polecenie zatrzymania, kierowca je zignorował i rozpoczął ucieczkę. Najpierw jechał ulicami miasta, a następnie skierował się w stronę okolicznych miejscowości.

Podczas pościgu:

  • znacznie przekraczał dozwoloną prędkość,
  • wyprzedzał w niedozwolonych miejscach,
  • stwarzał realne zagrożenie dla innych kierowców.

Próba potrącenia policjanta

W pewnym momencie uciekający pojazd wypadł z drogi i utknął na polu. Jeden z policjantów podjął próbę zatrzymania kierowcy. Wtedy 38-latek gwałtownie ruszył w jego kierunku, próbując go potrącić. Funkcjonariusz oddał strzał w kierunku pojazdu. Kierowca zmienił tor jazdy i kontynuował ucieczkę.

Zderzenie z radiowozem i zatrzymanie

Po kilku minutach pościgu kierowca samochodu marki MG uderzył w policyjny radiowóz, a następnie skręcił w polną drogę. Tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

W działaniach brało udział aż 7 patroli. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Bez prawa jazdy, ale trzeźwy

Zatrzymany 38-latek tłumaczył, że uciekał, ponieważ nie posiada prawa jazdy. Badanie wykazało, że był trzeźwy, a test narkotykowy nie wykazał obecności substancji psychoaktywnych.

Jak ustalono, mężczyzna stracił wcześniej uprawnienia na podstawie decyzji o ich cofnięciu. Jego samochód został odholowany na policyjny parking.

Cztery zarzuty i areszt

38-latek usłyszy cztery zarzuty:

  • czynnej napaści na funkcjonariusza,
  • niezatrzymania się do kontroli drogowej,
  • kierowania pojazdem mimo cofniętych uprawnień,
  • stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym.

Za czynną napaść na policjanta grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

