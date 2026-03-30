Szokujące sceny na cmentarzu. Bezpardonowy atak na 61-latkę

51-latka uszkodziła okno w domu seniorki

Następnie zaatakowała 61-latkę na cmentarzu

Uderzyła ją kilkukrotnie i ukradła portfel

W chwili zatrzymania miała ponad 1,5 promila alkoholu

Zgłoszenie do augustowskich policjantów wpłynęło od 61-letniej mieszkanki miasta. Kobieta poinformowała, że została zaatakowana przez nieznaną osobę, która ukradła jej portfel. Po powrocie do domu odkryła również, że jedno z okien zostało uszkodzone.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze ustalili, że sprawczyni pojawiła się wcześniej w pobliżu posesji seniorki. W pewnym momencie chwyciła fragment płyty chodnikowej i rzuciła nim w okno. Szyba została rozbita, a straty oszacowano na około 1000 złotych.

Brutalny atak na cmentarzu

W czasie, gdy doszło do zniszczenia mienia, właścicielki domu nie było na miejscu – przebywała na cmentarzu. Sprawczyni ruszyła za nią. Na terenie nekropolii doszło do ataku.

Napastniczka była agresywna i pobudzona. Kierowała wobec 61-latki wulgarne słowa, a następnie kilkukrotnie uderzyła ją pięścią w twarz. Jednocześnie bezpodstawnie oskarżała kobietę o używanie petard, które miały rzekomo zaszkodzić jej psu.

W trakcie zajścia wykorzystała sytuację i sięgnęła do otwartej torebki seniorki. Wyjęła portfel z pieniędzmi, po czym uciekła.

Szybka reakcja policji

Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanej. Okazała się nią 51-letnia mieszkanka Augustowa. Kobieta została zatrzymana.

W chwili zatrzymania była pod wpływem alkoholu – badanie wykazało ponad 1,5 promila w organizmie. Policjanci odzyskali skradziony portfel wraz z gotówką i zwrócili go właścicielce.

Grozi jej nawet 15 lat więzienia

51-latka usłyszała zarzuty zniszczenia mienia oraz rozboju. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Zgodnie z przepisami może jej grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.