Kobieta oskarżyła dwóch strażaków o gwałt. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące domniemanego gwałtu podczas pobytu strażaków w Białymstoku.

Śledczy uznali, że zgromadzone dowody nie pozwalają na skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

Zarzuty wobec dwóch strażaków postawiono na podstawie zeznań kobiety, która złożyła zawiadomienie.

Mężczyźni od początku nie przyznawali się do winy i przedstawiali własną wersję wydarzeń.

Z uwagi na charakter sprawy prokuratura nie podaje szczegółów swoich ustaleń. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne, przysługuje na nie zażalenie - poinformował PAP w piątek szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ Anatol Pawluczuk.

Postępowanie było prowadzone od połowy września ub. roku. Zarzuty przedstawiono na podstawie zeznań złożonych przez kobietę składającą zawiadomienie i uznaną wówczas za pokrzywdzoną.

Strażacy są z województwa kujawsko-pomorskiego przebywali wtedy w Białymstoku na Mistrzostwach Polski Strażaków w Piłce Nożnej drużyn sześcioosobowych. Od początku nie przyznawali się, złożyli wyjaśnienia i przedstawili swoją wersję wydarzeń. W śledztwie stosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe; dodatkowo - po postawieniu im zarzutów - zostali zawieszeni w obowiązkach służbowych przez swoich przełożonych.

Prokuratura przez ponad pół roku weryfikowała dowody w tej sprawie. Ostatecznie oceniła, iż nie dają one podstaw do skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Zgodnie z art. 322 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza się śledztwo, bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia.