Kobieta oskarżyła dwóch strażaków o gwałt. Prokuratura umorzyła śledztwo

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-05 14:12

Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ umorzyła śledztwo, w którym pierwotnie - na podstawie zeznań złożonych przez kobietę - dwóm strażakom postawiła zarzuty jej zgwałcenia. Oceniła, że zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Kobieta oskarżyła dwóch strażaków o gwałt. Prokuratura umorzyła śledztwo

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Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące domniemanego gwałtu podczas pobytu strażaków w Białymstoku.
  • Śledczy uznali, że zgromadzone dowody nie pozwalają na skierowanie aktu oskarżenia do sądu.
  • Zarzuty wobec dwóch strażaków postawiono na podstawie zeznań kobiety, która złożyła zawiadomienie.
  • Mężczyźni od początku nie przyznawali się do winy i przedstawiali własną wersję wydarzeń.

Z uwagi na charakter sprawy prokuratura nie podaje szczegółów swoich ustaleń. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne, przysługuje na nie zażalenie - poinformował PAP w piątek szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ Anatol Pawluczuk.

Postępowanie było prowadzone od połowy września ub. roku. Zarzuty przedstawiono na podstawie zeznań złożonych przez kobietę składającą zawiadomienie i uznaną wówczas za pokrzywdzoną.

Strażacy są z województwa kujawsko-pomorskiego przebywali wtedy w Białymstoku na Mistrzostwach Polski Strażaków w Piłce Nożnej drużyn sześcioosobowych. Od początku nie przyznawali się, złożyli wyjaśnienia i przedstawili swoją wersję wydarzeń. W śledztwie stosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe; dodatkowo - po postawieniu im zarzutów - zostali zawieszeni w obowiązkach służbowych przez swoich przełożonych.

Prokuratura przez ponad pół roku weryfikowała dowody w tej sprawie. Ostatecznie oceniła, iż nie dają one podstaw do skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Zgodnie z art. 322 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza się śledztwo, bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia.

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