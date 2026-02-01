Przed nami najzimniejsza noc tej zimy. Odczuwalna temperatura nawet - 38 stopni C. Ostrzeżenia IMGW. Gdzie będzie najgorzej?

Przed nami najzimniejsza noc tej zimy – odczuwalnie nawet do minus 38 st. C

W Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st. C

Najsilniejsze mrozy obejmą ścianę wschodnią oraz część Mazowsza, Pomorza i Lubelszczyzny

Z powodu wychłodzenia organizmu tej zimy zmarło już 38 osób

Służby czekają na wyniki sekcji dwóch kolejnych osób – liczba ofiar może wzrosnąć do 40

Policja i inne służby kontrolują pustostany i miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne

Dla potrzebujących udostępniane są namioty i dworce – w Olsztynie noc spędziło tam 20 osób

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie. - Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st., natomiast według Instytutu ta temperatura odczuwalna to może być nawet 36-38 st. ujemnej temperatury - powiedział.

Dodał, że zimne masy powietrza obejmą swoim zasięgiem przede wszystkim ścianę wschodnią, a także północną i wschodnią część województwa mazowieckiego, część województwa pomorskiego, a także województwo lubelskie.

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób).

Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. - Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna - PAP), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy - podsumował.

W regionie występuje silny mróz. Temperatura powietrza aktualnie wynosi od -21°C do -17°C i nadal spada. Prognozowana temperatura minimalna wyniesie od -29°C do -24°C - poinformowało IMGW w komunikacie dla mieszkańców Suwałk.

Wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności. Z myślą o nich są udostępniane m.in. specjalne namioty, a także dworce kolejowe - ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych.