Siarczysty mróz w Białymstoku. Miasto wprowadza stan gotowości i uruchamia ogrzewany autobus

Jacek Chlewicki
2026-01-31 16:33

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że najbliższe dni w Polsce będą pogodnie, ale wyjątkowo mroźne. Temperatury mogą spadać nawet do minus 28 stopni Celsjusza. W Białymstoku i całym województwie podlaskim obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem.

Autor: UM Białystok/Jakub Tomasz Gwiazdowski/ Materiały prasowe

Mróz zaatakował woj. podlaskie. IMGW prognozuje, że nocami temperatura minimalna miejscami wyniesie od -22°C do -18°C, lokalnie około -25°C. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą od -12°C do -8°C, a chłodniej ma być szczególnie 1 i 2 lutego, kiedy temperatura może spaść do około -15°C.

W związku z najsilniejszą tej zimy falą mrozów miasto Białystok ogłosiło stan podwyższonej gotowości. Władze zapowiedziały nowe formy wsparcia dla osób potrzebujących. Jednym z działań jest uruchomienie specjalnego, ogrzewanego elektrycznie autobusu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, który stanął przy ratuszu na Rynku Kościuszki. Każdy może wejść do środka, ogrzać się i napić ciepłej herbaty. Autobus ma być dostępny przez cały tydzień.

Jak poinformowano, już pierwszej doby z tej formy pomocy skorzystało łącznie 130 osób. Wczoraj, w godzinach od 18.00 do 22.00, w autobusie ogrzało się 27 osób. Następnie w nocy, od 22.00 do 9.00, wsparcie otrzymały 103 osoby, z czego pięć skorzystało również z noclegu. Jednorazowo w autobusie przebywało około 30 osób. Zadanie to na zlecenie miasta realizują organizacje pozarządowe – Fundacja Spe Salvi oraz Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos.

Miasto poinformowało również, że wszystkie białostockie noclegownie i ogrzewalnie, niezależnie od liczby miejsc, będą udzielały schronienia i pomocy potrzebującym. Przy noclegowni przy ul. H. Sienkiewicza 81/9 działa punkt interwencyjny, który przyjmie każdą osobę wymagającą wsparcia. Codziennie o godzinie 14.30 można tam otrzymać ciepłą zupę.

Całodobowo otwarte są także dworzec PKS przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz dworzec PKP, gdzie osoby narażone na wychłodzenie mogą znaleźć tymczasowe schronienie.

BIAŁYSTOK