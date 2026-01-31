Mróz zaatakował woj. podlaskie. IMGW prognozuje, że nocami temperatura minimalna miejscami wyniesie od -22°C do -18°C, lokalnie około -25°C. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą od -12°C do -8°C, a chłodniej ma być szczególnie 1 i 2 lutego, kiedy temperatura może spaść do około -15°C.

W związku z najsilniejszą tej zimy falą mrozów miasto Białystok ogłosiło stan podwyższonej gotowości. Władze zapowiedziały nowe formy wsparcia dla osób potrzebujących. Jednym z działań jest uruchomienie specjalnego, ogrzewanego elektrycznie autobusu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, który stanął przy ratuszu na Rynku Kościuszki. Każdy może wejść do środka, ogrzać się i napić ciepłej herbaty. Autobus ma być dostępny przez cały tydzień.

Jak poinformowano, już pierwszej doby z tej formy pomocy skorzystało łącznie 130 osób. Wczoraj, w godzinach od 18.00 do 22.00, w autobusie ogrzało się 27 osób. Następnie w nocy, od 22.00 do 9.00, wsparcie otrzymały 103 osoby, z czego pięć skorzystało również z noclegu. Jednorazowo w autobusie przebywało około 30 osób. Zadanie to na zlecenie miasta realizują organizacje pozarządowe – Fundacja Spe Salvi oraz Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos.

Miasto poinformowało również, że wszystkie białostockie noclegownie i ogrzewalnie, niezależnie od liczby miejsc, będą udzielały schronienia i pomocy potrzebującym. Przy noclegowni przy ul. H. Sienkiewicza 81/9 działa punkt interwencyjny, który przyjmie każdą osobę wymagającą wsparcia. Codziennie o godzinie 14.30 można tam otrzymać ciepłą zupę.

Całodobowo otwarte są także dworzec PKS przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz dworzec PKP, gdzie osoby narażone na wychłodzenie mogą znaleźć tymczasowe schronienie.