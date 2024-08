Przerażają cię rachunki za energię? Tych urządzeń nigdy nie odłączaj od prądu

może to ty?

Ceny prądu od lipca 2024 poszły w górę. Polacy szukają sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Pewien mieszkaniec Białegostoku kombinował tak, że wylądował w areszcie, dlatego tego sposobu zdecydowanie nie polecamy. Są inne i do tego legalne patenty na obniżenie rachunków za prąd. Można wymienić stare urządzenia na te bardziej energooszczędne. Można również wymienić oświetlenie i zainwestować w energooszczędne żarówki lub oświetlenie LED. Nic jednak nie zastąpi wiedzy. Najbardziej skutecznym sposobem na oszczędzanie prądu jest racjonalnego korzystanie z urządzeń znajdujących się w naszym domu.

Czytaj też: Nowe ceny prądu, a w portfelu łzy. W kuchni jest prawdziwy wampir energetyczny. Oto winowajca wysokich rachunków

Podstawa to wyłączanie urządzenia z gniazdka, gdy te nie są używane, aby uniknąć poboru energii w trybie czuwania. Należy jednak pamiętać, że istnieją urządzenia, których lepiej jest nie odłączać od prądu, bo może wyniknąć z tego więcej złego, niż dobrego. Zajrzyjcie do naszej galerii. Oto lista urządzeń, które cały czas powinny być podłączone do prądu, aby mogły działać prawidłowo.