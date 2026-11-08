Spichlerz miał zostać spalony. Para z Podlasia zamieniła go w niezwykły dom

Jak opisuje „Murator”, para od lat marzyła o stworzeniu miejsca, w którym można odpocząć blisko natury. Przypadkowo natrafili na ogłoszenie o sprzedaży starego spichlerza. Mimo upływu lat drewniana konstrukcja była na tyle dobrze zachowana, że nadawała się do ponownego wykorzystania.

Stary spichlerz dostał drugie życie

Budynek został rozebrany, przewieziony i ponownie złożony z pomocą cieśli. Część elementów trzeba było wymienić, jednak właścicielom zależało na zachowaniu jak największej ilości oryginalnego drewna.

We wnętrzach wykorzystali stare meble, rodzinne pamiątki i przedmioty znalezione na targach staroci. Umywalka w łazience powstała ze starej maszyny do szycia, a kuchenną zabudowę wykonano z odnowionej komody.

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Domek nazwano „Pieczka i Kipiątek”. Goście mogą korzystać m.in. z sauny i balii. Koszt całej inwestycji właściciele oszacowali na około 200 tys. zł. Dziś uratowany spichlerz służy jako miejsce wypoczynku

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