QUIZ. Film czy książka? Co było pierwsze? Mocno się zdziwisz kilka razy!

Film czy książka? Co było pierwsze?

Przyjmuje się, że zwykle to na podstawie książki powstają ich ekranizacje. Zdarzają się jednak sporadyczne wyjątki, w których to już po pojawieniu się filmu następuje jego przeniesienie na papier. W dzisiejszym teście pytamy Was o dwanaście tytułów. Podpowiadamy - nie w każdym pytaniu odpowiedź, że to najpierw była książki, a później film, jest poprawna!