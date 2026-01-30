Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Każdy oglądał "13 posterunek"! Ale czy pamiętasz, jak nazywali się główni bohaterowie?
2026-01-30 3:59
Pamiętasz czasy, kiedy "13 posterunek" królował na ekranach telewizorów? Serial ten bawił do łez i na stałe zapisał się w historii polskiej komedii. Ale czy sama dobra zabawa wystarczyła, by zapamiętać imiona wszystkich zwariowanych policjantów i ich przełożonych? Sprawdź swoją wiedzę i przypomnij sobie, jak nazywali się główni bohaterowie tego kultowego serialu! Zapraszamy do quizu, który zweryfikuje Twoją pamięć i pozwoli powrócić do świata absurdalnych sytuacji z "13 posterunku".