QUIZ. Każdy oglądał "13 posterunek"! Ale czy pamiętasz, jak nazywali się główni bohaterowie?

Pamiętasz czasy, kiedy "13 posterunek" królował na ekranach telewizorów? Serial ten bawił do łez i na stałe zapisał się w historii polskiej komedii. Ale czy sama dobra zabawa wystarczyła, by zapamiętać imiona wszystkich zwariowanych policjantów i ich przełożonych? Sprawdź swoją wiedzę i przypomnij sobie, jak nazywali się główni bohaterowie tego kultowego serialu! Zapraszamy do quizu, który zweryfikuje Twoją pamięć i pozwoli powrócić do świata absurdalnych sytuacji z "13 posterunku".

i Autor: AKPA