QUIZ. Królowie Polski w konwencji prawda/fałsz! Wstyd się pomylić więcej niż dwa razy!

Znasz historię Polski i królów, którzy panowali nad naszymi przodkami? To zmierz się z naszym testem, w którym pytamy tylko o nich! Co więcej, w każdym pytaniu musisz tylko wskazać, czy jest to prawda, czy też fałsz. Proste?