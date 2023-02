Ratownik nie zauważył tonącego mężczyzny, bo korzystał z telefonu? Tragedia w suwalskim aquaparku

Siemiatycze. Z wersalki do więzienia. Policjanci zatrzymali poszukiwanego 31-latka

Łukasz z Białegostoku już nie wróci do domu. Mężczyzna nie żyje. Miał 31 lat

W suwalskim aquaparku niemal rok temu doszło do tragicznej śmierci jednego z użytkowników basenu sportowego. 65-letni mężczyzna zaczął się topić. Ratownik nie zauważył tego zdarzenia i mężczyzny nie udało się uratować. Wstępnie ustalono, że pływak miał zawał serca. Prokuratura postawiła wówczas ratownikowi zarzut narażenia mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia.

Prokuratura poinformowała jednak, że biorąc pod uwagę uzupełniającą opinię biegłego oraz zapis monitoringu zmieniła zarzuty wobec podejrzanego. - Uzyskaliśmy opinię biegłego, z której wynika, że przyczyną zgonu było utonięcie. Mężczyzna, który pływał w basenie w pewnym momencie zaczął się topić a ratownik nie zauważył tego momentu, bo w tym czasie korzystał z telefonu komórkowego – powiedziała PAP prokurator rejonowa w Suwałkach Krystyna Szóstka. Prokuratura informuje, że jeszcze w lutym do sądu trafi akt oskarżenia w tej sprawie.

Sonda Umiesz pływać? Tak Nie