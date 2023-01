Do tej tragedii doszło w niedzielę (22.01.23). Na pływalni w Augustowie zmarł starszy mężczyzna. 66-latek wyszedł z sauny i wskoczył do wody. Tam, po jakimś czasie, zasłabł. - Reakcja ratowników była natychmiastowa. Od razu wskoczyli do wody i wyciągnęli mężczyznę. Rozpoczęli reanimację i wezwali karetkę pogotowia. Po ok. 10 minutach medycy przejęli akcję. Niestety nie udało się uratować 66-latka - powiedział "Radiu Białystok" dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokuratura. Niewykluczone, że 66-latka dostał zawału serca.

