Leszek i Małgorzata (+53 l.) sprowadzili się w okolice Wysokiego Mazowieckiego ponad 10 lat temu. We wsi Osipy-Zakrzewizna kupili skromną posiadłość, gdzie wychowywali syna i cierpiąca na zespół Downa córkę Weronikę (+22 l.). Niedługo w ich związku zaczęło się psuć. Rozwiedli się i kobieta opuściła dom razem z niepełnosprawną córką. Syn został z ojcem. Małżeństwo miało jeszcze jedną córkę. 28-latka w styczniu 2019 roku popełniła samobójstwo.

Małżeństwo postanowiło dać sobie szansę. Znowu zamieszkali razem. Feralnego dnia pan Leszek wrócił z porannej zmiany (pracował w mleczarni). To wtedy zobaczył, co się stało. Kobieta najprawdopodobniej udusiła córkę poduszką, a następnie się powiesiła. – Nie mogę w to uwierzyć. Wszystko zaczynało się nam układać – mówił nam pan Leszek.

– Kobieta pozostawiła zapiski, które mogą być rodzajem listu pożegnalnego – powiedział prokurator. Śledztwo było prowadzone w sprawie zabójstwa oraz namowy, bądź udzielenia pomocy do targnięcia się na własne życie poprzez powieszenie. Obie sprawy zostały umorzone.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.