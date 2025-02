Rolnicy. Podlasie. Andrzej i Gienek wzięli się do roboty, ale zapomnieli o jednej rzeczy

Rolnicy. Podlasie, odcinek 5 (sezon 7). U Agnieszki i Jarka z Bronowa trwa remont i rozbudowa domu. Niewykorzystany styropian posłuży do ocieplenia budy dla suczki Szery, która niedawno się oszczeniła. Następnie małżeństwo pójdzie sprawdzić, czy dach domu został prawidłowo przygotowany do dalszego etapu prac. Zdecydują, że do ocieplenia użyją piany. Agnieszka i Jarek Rogalscy mają nadzieję, że już za kilka tygodni wprowadzą się do nowych pokoi. Tymczasem u Tomka i Moniki z Pokaniewa porządki w szklarni. Następnie małżonkowie razem z Wieśkiem oddzielają część zacielonych jałówek, aby przetransportować je do cielętnika. Monika uda się do serowarni, aby tam pod okiem doświadczonej Joli nauczyć się wytwarzać ser... gouda.

W Plutyczach ogromna inwestycja: nowa wiata, pod którą będzie można przechowywać sprzęt rolniczy oraz bele siana. Gienek oraz Sławek zwany Jastrzębiem będą obserwować postęp prac. - Wiesz, co w tej hali będzie? Dyskoteka! - zażartuje 69-letni Gienek. Następnie Andrzej, Jarek, Gienek i Sławek pojadą oczyścić z drzew i gałęzi drogę na pola. - Czyścimy tę drogę, żeby była ładnie przejezdna - powiedział 42-letni Andrzej Onopiuk. Niestety nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bowiem żaden z rolników nie będzie "operował" piłą łańcuchową. Na dole artykułu znajduje się zwiastun odcinka. Premiera Rolnicy. Podlasie jak zwykle o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Zawody w zbieraniu ziemniaków