Rolnicy. Podlasie. Jarek przyrządził posiłek. Nie żałował mięsa. "Krów nie wystarczy"

Tradycyjne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2024. Piękne, eleganckie teksty do wysłania rodzinie i znajomym

Podlaskie uzdrowisko zachwyca kuracjuszy. Mistyczny region w cieniu klasztornych murów to oaza mnichów

To prawdziwa perełka regionu!

Rolnicy. Podlasie. Tomek i Monika mają dylemat. "Trochę mi go szkoda"

Rolnicy. Podlasie. Do Maćka Sidorowicza z Kundzicz przyjechali inni bohaterowie serialu: Agnieszka i Jarek z Bronowa. Przebojowe małżeństwo z powiatu łomżyńskiego pomagało Maćkowi przy pracy. Jak wiadomo, praca na pusty żołądek to żadna praca, dlatego w międzyczasie Jarek zajął się przyrządzeniem gulaszu. Nie żałował oleju i mięsa na patelnie. - Polska zdrowa żywność - zapewnił Jarek. Posiłek na świeżym powietrzu na pewno smakował wyśmienicie. Całe nagranie do obejrzenia poniżej.

Maciek Sidorowicz prowadzi około 40 hektarowe gospodarstwo, które przejął od swojego ojca zaraz po szkole, gdy miał 18 lat. Mężczyzna ma wykształcenie rolnicze zawodowe. Uczył się w Zespole Szkół Rolniczych w Supraślu. Specjalizuje się w hodowli bydła rasy Highland Cattle (Szkockie Bydło Górskie). Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.