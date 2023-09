Rolnicy. Podlasie. Andrzej przeżył dramat. Zrobił mu to sąsiad? Przyjechała policja. Szokujące szczegóły

Boćki. Co za wstyd! Kobieta zrobiła to w aptece. Co ona myślała?

Rolnicy. Podlasie. Pobicie Andrzeja z Plutycz. Sprawca to mieszaniec tej samej wsi. Co tam się stało?

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz został uderzony w twarz. Do tego szokującego zdarzenia doszło we wtorek, 22 sierpnia. Andrzej Onopiuk zgłosił lokalnej policji, że został pobity przez mieszkańca Plutycz. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Na miejscu policjanci ustalili, że pokrzywdzony został uderzony w twarz, nie odniósł jednak żadnych obrażeń - przekazała nam kom. Agnieszka Dąbrowska, oficer prasowa KPP w Bielsku Podlaskim. Policjanci poinformowali gwiazdora serialu Rolnicy. Podlasie, że jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego oraz o dalszym toku postępowania w takich sprawach. Nie wiadomo, co dalej z tą sprawą zrobił rolnik.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz trafił do szpitala

Gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasia trafił do bielskiego szpitala z podejrzeniem urazu głowy. Miał też obrzęk na prawym policzku. Na szczęście badanie TK nie wykazało żadnych poważnych obrażeń i mężczyzna jeszcze tego samego dnia wrócił do domu. Wiadomość o tym, co spotkało Andrzeja z Plutycz, wstrząsnęła jego fanami. "3maj się Andrzej", "szybkiego powrotu do zdrowia", "zdrówka życzę" - komentują internauci. To nie pierwsza interwencja policji w Plutyczach. W 2021 roku policjanci zakuli Gienka w kajdanki na jego własnym podwórku. Andrzeja i Gienka można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Nowe fakty: Rolnicy. Podlasie. Policja w Plutyczach! Andrzej zaatakowany przez mieszkańca wsi. Dramat rolnika

i Autor: Archiwum prywatne Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pobity! 40-latek trafił do szpitala. Interweniowała policja

