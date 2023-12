Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz mocno pilnuje porządku. "Bo siostra..."

Rolnicy. Podlasie. Sławek przerzucał widłami siano do zwierząt, a Gienek otwierał drzwi. Robota poszła sprawnie, dlatego Jastrząb w nagrodę otrzymał cukierki. Następnie Gienek poszedł mielić zboże. Mężczyzna po pracy wyszedł cały biały. Wówczas pojawił się Andrzej. - A stary to jak małe dziecko będzie cały biały. To inaczej się robi, worka trzeba powiesić - skomentował 41-letni rolnik. Panowie skonsumowali cukierki. - Tylko nie wyrzucaj, bo siostra zaraz zabije za papierki. U niej papierka nie może być - ostrzegł Sławka Andrzej. Po tych słowach mężczyzna dostrzegł na ziemi papierki, po które natychmiast się schylił. Cały filmik do obejrzenia poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany na kanale Fokus TV o godz. 20.

