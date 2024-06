Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz odpicował podwórko. Ten ogród to wisienka na torcie. Wreszcie wygląda, jak trzeba! Zobaczcie porównanie

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk nabrał wiatru w żagle. Mężczyzna niedawno skończył remont generalny swojego podwórka oraz konsekwentnie modernizuje swój dom. Mężczyzna nie zapomina o otoczeniu. 41-letni rolnik wziął się za zagospodarowanie terenu przed swoim domem. Andrzej wreszcie zrobił to, co od dawna planował, czyli zrobił ogródek. Zmiany są ogromne, zwłaszcza, jeżeli porównamy widok podwórka z tym, co było kiedyś, a kiedyś było wszechobecne błoto i chodzące samopas zwierzęta. Jarek (młodszy brat Andrzeja) rzucił propozycję, aby wykorzystać stare opony od ciągnika i zrobić z nich skalniaki. Pomysł spodobał się Andrzejowi. Rodzeństwo razem z Gienkiem oraz Sławkiem wzięli się do pracy. Najpierw pomalowali opony, a następie zwieźli ziemię oraz zaczęli sadzić kwiaty. Jarek miał pretensje do Andrzeja, że ten źle posadził kwiaty. - Korzenie z góry powinny być?! Weźcie. Widzę, że nie chce się wam tego robić - irytował się Jarek. Na koniec przyszedł czas na ocenę efektów pracy. - Z zewnątrz i z wewnątrz wygląda elegancko - podsumował Gienek.

Na zdjęciach znajdziecie porównanie PRZED i PO. Zobaczcie też, jak wyglądała praca nad stworzeniem ogródka. Nagranie powstało w ramach naszej akcji "Making of Rolnicy. Podlasie". Super Express jako jedyna redakcja w Polsce może podglądać producentów serialu podczas ich pracy.

Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

