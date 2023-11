i Autor: Telewizja FOKUS TV/Rolnicy. Podlasie Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz buduje pałac, Gienek czeka na synową. Zaskakujące wyznanie: To i mi trochu...

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz buduje pałac. Gienek już marzy o synowej. "To i mi trochu". Co na to 40-latek?

Rolnicy. Podlasie. Słynne gospodarstwo Andrzeja i Gienka Onopiuków przechodzi prawdziwą rewolucję. - Jestem zadowolony z moich remontów. Prace idą do przodu - twierdzi celebryta z Plutycz. Tymczasem Gienek ma nadzieję, że zmiany zajdą nie tylko w gospodarstwie, ale także w życiu jego syna. Liczy, że w domu wreszcie pojawi się kobieta. - To i mi trochu… to upierze, to zupy ugotuje – rozmarzył się 68-latek. Ciekawe, co na to Andrzej?