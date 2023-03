Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz będzie rozpieszczał swoją przyszłą dziewczynę. Planuje dla niej coś wyjątkowego

Rolnicy. Podlasie. W maleńkich Plutyczach koło Bielska Podlaskiego żyją najpopularniejsi rolnicy w woj. podlaskim: Gienek i Andrzej z Plutyczach. W ich starym domu stopniowo zachodzącą ogromne zmiany. Najpierw w kuchni pojawił się bojler z umywalką, potem łazienka, a niedawno wyremontowano wnętrze domu i wymieniono meble. Andrzej z Plutycz zdradził, że to nie koniec, bo jego marzeniem jest zrobić taki dom jak ma siostra. To wszystko jest po to, aby przyszła dziewczyna Andrzeja miała w Plutyczach jak najlepiej. 40-latek planuje nawet zrobić dla niej ogródek. Najpierw trzeba usunąć drzewo rosnące przed domem. Zadania podjął się Walek. - A ty dlaczego chcesz usunąć to drzewo? - zapytał. - No bo tam, być może, jak będzie dziewczyna, to może ogródek zrobimy. Trzeba byłoby siatką ogrodzić żeby tam kury nie właziły - podsumował Andrzej z Plutycz. Idea słuszna, pomysł jest, ale jak będzie z realizacją? Zobaczcie nasze nagranie.

Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

