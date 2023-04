Remont domu

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pięknie wyremontował dom. "Niebo a ziemia! Ludzie!" Pojawił się temat dziewczyny

Rolnicy. Podlasie. W domu Gienka i Andrzeja z Plutycz koło Bielska Podlaskiego przeprowadzono długo oczekiwany remont. Diametralnie zmieniło się wnętrze domu, pojawiły się m.in. nowe meble. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. 40-letni Andrzej Onopiuk ma ambitne plany. Co zamierza? Zobaczcie filmik i zdjęcia domu Gienka i Andrzeja po remoncie. Parafrazując Walka: "Niebo a ziemia! Ludzie!".