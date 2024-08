Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wsiadł na traktor i pojechał. Musiał działać

Zabójstwo pielęgniarki w Białymstoku. Agnieszka miała przed sobą całe życie. Matka: "Chciałabym go tylko zapytać, dlaczego to zrobił"

Rolnicy. Podlasie. W Pokaniewie Tomek i Monika będą mieli trudne zadanie. Otóż będą musieli wybrać odpowiedniego buhaja dla swojej jałówki. Następnie zobaczymy jak małżeństwo będzie przygotowywać swoją czempionkę do kąpieli. Jałówka weźmie udział w specjalnej "uroczystości". O co chodzi dokładnie? Przekonamy się o tym oglądając nadchodzący odcinek. Z kolei w Ciełuszkach Wiesia, Jurek i Agnieszka wyprowadzą konie na pastwisko. - Nasze klacze są spokojne - przyznała Wiesia. Jurek sprawdzi, jak przebiegają pracę przy wierceniu studni. Po wszystkim przyjdzie pora na posiłek. Tymczasem w Plutyczach Gienek, Andrzej i Sławek zwany Jastrzębiem przeprowadzą zwierzęta z jednego pastwiska na drugie. - Ja wziąłem najgorszą - przyznał Gienek. Oczywiście będzie przy tym sporo problemów, ale ostatecznie uda się zwierzęta zaprowadzić na miejsce.

Gienek i Sławek szybko zostaną skierowani do nowej pracy. Przyjaciele będą przewracać siano, ale problem w tym, że nie będą mieli do tego właściwych narzędzi. A roboty będzie dużo, bo chodzi o 5 hektarów łąki. Na ratunek przybędzie Andrzej, który zrobi to maszyną. Na koniec tego pracowitego dnia Gienek, Andrzej i Jastrząb udadzą się nad rzekę, aby złowić ryby. 69-letni Gienek spróbuje złapać rybę gołymi rękoma.

Poniżej znajdziecie zwiastun zapowiadanego odcinka. Premiera Rolnicy. Podlasie w niedzielę (11.08) o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej sieje trawę przed domem. Absurd goni absurd

