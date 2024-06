Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk w ogniu krytyki. Wystarczyło jedno zdanie

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz sprząta podwórko. Na jego oficjalnym kanale na YouTube pojawił się właśnie trwający ponad 10 minut filmik (do obejrzenia pod artykułem). - Teraz doszła dodatkowa praca: sprzątanie po ojca kaczkach, bo to wszystko kaczki tutaj swoje odchody gubią i trzeba sprzątać w kółko - powiedział Andrzej. Mężczyzna machał szczotką, która - jak zwrócili uwagę internauci - miała bardzo krótki trzonek. Praca była mało efektywna. W pewnym momencie zasapany Andrzej rzucił: "Muszę chyba kupić Karchera, bo słabo wychodzi moje sprzątanie". Rolnikowi chodziło zapewne o myjkę ciśnieniową, która rzeczywiście w tym wypadku mogłaby być bardzo przydatna. Internauci drwią, że rolnik liczy na darmowy sprzęt. - Filmik powinien być zatytułowany zrzutka na karchera, widać szuka kolejnego sponsora który mu coś da. Wystarczył miesiąc, a na podwórku sajgon to co już kiedyś pisałem tylko się potwierdza. Czekać na deszcz to i błoto powróci - napisał internauta Adam.

Serial Rolnicy. Podlasie i występującego w nim Andrzeja możecie oglądać w każdą niedziele o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ma plan na ogródek. Wszystkie ręce na pokład