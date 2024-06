Rolnicy. Podlasie. Wyszło na jaw, na co choruje Gienek z Plutycz. Zmaga się z tym od lat. Silne leki, a do tego zastrzyki

Rolnicy. Podlasie. Ławeczka przed domem to idealne miejsce na rozmowy. W Plutyczach taka ławeczka znajduje się m.in. przed domem Gienka i Andrzeja. Podczas naszej ostatniej wizyty w tej urokliwej miejscowości mogliśmy zobaczyć, co też nowego słychać u popularnych rolników. Andrzej jest skoncentrowany na budowie ogródka, a Gienek... narzeka na nogę. O swoich bolesnych dolegliwościach opowiedział Sławkowi siedząc właśnie na ławeczce. - Biorę silne antybiotyki. Zrobili mi zastrzyki dali - wyznał Gienek. 68-latek zdradził, że nie ma pojęcia skąd u niego wziął się problem z nogą. - Od leżenia chyba - skwitował Sławek. - To trzeba wziąć się za robotę, a nie za leżenie bykiem i to szybciej odejdzie. I nie myśleć o nodze tylko lekarstwa przyjmować - poradził Jastrząb. Całość rozmowy znajdziecie na naszym wideo dostępnym w tym artykule.

Rolnicy. Podlasie. Na co choruje Gienek Onopiuk z Plutycz?

Trzeba przypomnieć, że to nie pierwszy problem Gienka z nogą. W 2021 roku rolnik trafił na SOR. Trzeba było przerwać nagrania do serialu. 67-letni mężczyzna cierpiał z powodu opuchniętej, bolącej nogi. Wygląda na to, że problem nawraca. Na szczęście perspektywy są dobre. Mężczyzna czuje się coraz lepiej. Gienkowi życzymy zdrowia, a was zapraszamy do oglądania serialu Rolnicy. Podlasie. Nowe odcinki są emitowane o godz. 20 w każdą niedzielę na Fokus TV.

Sonda Rolnicy. Podlasie. Czy Andrzej z Plutycz dba o swoje gospodarstwo? Tak Nie Trudno powiedzieć...

Rolnicy. Podlasie. Gienek znowu ma problem z nogą. Co się stało? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.