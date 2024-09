Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zobaczył i zwątpił. Gienek zachwycony

We wsi doszło do okrutnej zbrodni. Policja zatrzymała 26-latka. Resztę życia może spędzić w więzieniu

Rolnicy. Podlasie. W niedzielę (15.09) premiera 37. odcinka (6. sezon) uwielbianego przez widzów serialu o rolnikach z Podlasia. Do Justyny i Łukasza ze wsi Ciemnoszyje przyjedzie inny bohater serialu - Maciek z Kundzicz. Wspólnymi siłami spróbują wymienić zużytą oponę w ciągniku. To zadanie będzie kosztowało ich sporo wysiłku. Tymczasem w Ciełuszkach Wiesia i Dorota będą pracowali w sadzie. W międzyczasie będą rozmawiać o rodzinie. Jurek zaprezentuje znajomemu swój nowy nabytek - pięknego ogiera. - Piękny, wielki, ale ja to lubię - przyzna słynny hodowca koni. Z kolei w Plutyczach jak zawsze wesoło. Do Gienka i Andrzeja przyjadą Agnieszka i Jarek z Bronowa. Małżeństwo przywiezie Andrzejowi pięknego koguta imieniem Alvaro. Niestety zwierzak nie przypadnie do gustu rolnikowi z Plutycz. Gienek będzie inne zdania. - Mały, chudy, ale byk! - zachwyci się Gienek. Zobaczymy jak Jarek wraz z Andrzejem zajmą się porządkowaniem bel siana, które nie zmieściły się w stodołach. Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

