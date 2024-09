Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz w nietypowej roli. Podjęli się trudnego zadania. Było ciężko

Rolnicy. Podlasie. Niedawno razem z twórcami serialu odwiedziliśmy gospodarstwo Justyny i Łukasza Maciorowskich. Rolnicy mieli do wykonania trudne zadanie. Trzeba było wymienić oponę w maszynie rolniczej. - Ze starości zaczynają już pękać - wyjaśnił Łukasz. "Nie mamy za bardzo jak ją przewieźć do wulkanizacji, bo to duża opona. Wóz nasz nieczynny - dodała Justyna. W pracy pomagał im pracownik oraz... inny bohater serialu, Maciek Sidorowicz z Kundzicz. - Teraz tak, żeby trzeba było trzech ludzi opłacić przy tej robocie to by drożej wyszło niż maszyną zrobić - stwierdził hodowca bydła rasy Highland Cattle. Całe nagranie znajduje się poniżej. Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Kim są bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie Justyna i Łukasz?

Małżonkowie zadebiutowali w serialu w drugim odcinku trzeciej serii. Fani serialu polubili ich za pracowitość, zaradność i ciepłe relacje rodzinne. Małżeństwo ma czwórkę dzieci: trzech synów i jedną córkę. Para poznała się w internecie. Mężczyzna zdradził, że na początku ich relacja nie wyglądała zbyt poważnie, bo dzieliła ich spora różnica wieku. - Zaciekawił, że w profilu miał zapisane zarządza czasem swoim i innych - dodała Justyna, która z wykształcenia jest pielęgniarką. Czytaj też: Rolnicy. Podlasie. Justyna poznała męża w internecie. Tak wyglądali na swoim ślubie. Fanka: O boziu

