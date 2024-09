Rolnicy. Podlasie. Jarek z Bronowa miał poważny wypadek. Trafił na SOR

Rolnicy. Podlasie. Agnieszka i Jarek Rogalscy z Bronowa koło Wizny to niezwykle znani i niezwykle lubiani bohaterowie serialu o rolnikach z Podlasia. Fani lubią ich za ogromne poczucie humoru, dystans do siebie i optymizm. Niestety, jak to w życiu bywa, nie zawsze jest kolorowo. Niedawno Jarek miał wypadek, który kosztował go sporo bólu. Do zdarzenia doszło podczas pracy przy koniu. Wyglądało to bardzo groźnie. - I ja tak tym dłutem wybierałem strzałkę tej kobyle, a ona fuknęła mnie w nosek. Myślałem, że to bez lekarza się obejdzie, ale pół godziny krew tamowałem. Agnieszka donosiła lód i gazy. Cały zlew był we krwi - powiedział reporterce podlaskie24.pl Jarek Rogalski.

Czytaj też: Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz bardzo cierpi. Bierze silne leki

Jarek nie chciał początkowo jechać do lekarza, ale w końcu postanowił działać. Pojechał najpierw do lekarza rodzinnego, który od razu skierował go na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Tam lekarka zszyła ranę. Za kilka dni rolnik ma przyjechać na zdjęcie szwów. - Teraz Jarek wygląda jak z programu "Było sobie życie". Były czerwone krwinki i wirusy i te wirusy miały takie czerwone nosy. Jarek do tego wirusa jest podobny - oceniła w swoim stylu Agnieszka.

Rolnicy. Podlasie. Gospodarstwo Jarka i Agnieszki z Bronowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jarek i Agnieszka z Bronowa - bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie

Agnieszka i Jarek mieszkają w Bronowie niedaleko Wizny. Ich wspólną pasją są konie. Małżeństwo w swoim gospodarstwie ma też wiele mlecznych krów. Mleko stanowi główne źródło ich utrzymania. Co ciekawe, Agnieszka i Jarek wzięli swój ślub w piątek 13 września 2013 roku. - My w ogóle się nie lubimy. My się kochamy, ale się nie lubimy - powiedziała w jednym z odcinków Agnieszka. Małżeństwo wychowuje dwójkę dzieci: Wiktorię i Adasia. Rodzinę Rogalskich można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie. Nowe odcinki są emitowane w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Jarkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!