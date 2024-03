Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zostanie ojcem?! "Może mały Andrzejek powstanie za niedługo"

co się stało?

Gdzie jest najdłuższy prosty odcinek drogi w Polsce? Ta trasa na Podlasiu to istna perełka

Prosto do celu

Andrzej Onopiuk z Plutycz koło Bielska Podlaskiego występuje w serialu Rolnicy. Podlasie od pierwszego odcinka. Rolnik od dawna marzy o tym, aby znaleźć miłość. 41-latek wyremontował nawet dom i przeprowadził niezbędne inwestycje w gospodarstwie, aby przyszłej wybrance serca było wygodnie w Plutyczach. W jednym z odcinków serialu Andrzej zdradził, że musi daleko jeździć do swojej drugiej połówki - czy to oznacza, że jego serce jest już zajęte? Trudno powiedzieć. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że w ostatnim odcinku Jarek zwrócił uwagę, że chciałby już zostać chrzestnym. - Może zapozna jakąś góralkę i może mały Andrzejek powstanie za niedługo, bo i bocian będzie klekotał mu na dachu - powiedział. Wcześniej najmłodszy z Onopiuków nawiązał do bocianów także w tym kontekście. - Wszystko powycinam pod te gniazdo. Żeby w końcu przyniósł coś dla Andrzeja ten bocian - żartował Jarek.

Obecnie Andrzej po raz drugi przebywa na turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie. - Leczą, trzy razy dziennie jedzenie, dobrych kolegów mam w pokoju - zachwycał się 41-latek. - Koleżanek też nie brakuje - zdradził tajemniczo rolnik. Jak więc widać, w życiu Andrzeja z Plutycz dzieje się dużo ciekawego. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na FOKUS TV o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz robi zakupy w samochodzie. Ile wydał? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rolnicy. Podlasie. Tak wygląda dom Gienka i Andrzeja z Plutycz po gruntownym remoncie. Zobacz zdjęcia: