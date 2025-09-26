Rolnicy. Podlasie. Co dalej z Gienkiem i Andrzejem z Plutycz? Komunikat produkcji

W Plutyczach Sławek wraz z Gienkiem i Andrzejem zajmują się porządkami po zbiorach – niesprzątnięte ziarno trafia do ładowarki i taczek, aby ostatecznie wylądować w stodole. Kiedy praca zostaje wykonana, Andrzej jedzie po siano, a Gienek i Sławek zaczynają pierwsze w tym roku wykopki. Zebrane ziemniaki trafiają do Strabli, gdzie żona Sławka, Ela, przygotowuje tradycyjne placki ziemniaczane. Gotowym przysmakiem dzielą się wspólnie, gdy do stołu zasiada również Andrzej.

Zupełnie inne emocje towarzyszą Olkowi i Michałowi z Haciek. Rolnicy sprawdzają wilgotność pszenicy, by ocenić, czy można rozpocząć koszenie kombajnem. Niestety okazuje się, że zboże jest zbyt mokre. Dopiero na innym polu udaje się znaleźć pszenżyto, które nadaje się do zbioru. To pokazuje, jak bardzo praca rolników jest uzależniona od warunków pogodowych.

Wiesia i Patrycja z Tykocina Kolonii mają własny sposób na zatrzymanie lata. Rozpoczynają zbiory lawendy, z której powstanie płyn i olejek lawendowy. Pomaga im nowoczesna destylarka, zmontowana przez Wojtka i Szymka. Gdy lawenda trafia do maszyny, rozpoczyna się proces destylacji, a całe gospodarstwo wypełnia się wyjątkowym zapachem.

Rolnicy. Podlasie już w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV.