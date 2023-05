Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie miał innego wyjścia. Musiał to zrobić. "Wyszło, że to nie istnieje"

Rolnicy. Podlasie. Gienka i Andrzeja z Plutycz odwiedzili geodeci. Mężczyźni przyjechali odpowiednim autem z napędem na cztery koła, który bez problemu pokonał potworne błoto na podwórku. Panowie zapomnieli jednak o odpowiednim obuwiu. - Aktualizujemy ewidencję budynków - oznajmił jeden z geodetów. - Tak, bo ja byłem w urzędzie gminy i mnie skierowali do starostwa i zaczęliśmy te papiery przerabiać i wyszło, że to nie istnieje. [...] Ja bym coś tutaj zrobił, a zaraz przyjedzie z gminy czy skąd i powie pan nielegalnie zrobił i powie rozbierać - powiedział Andrzej Onopiuk. - Zrobimy aktualizację, zrobimy mapę. Będziecie mogli zacząć coś projektować - dodał geodeta po czym przystąpił do pracy. Asystowali im Andrzej, Sławek i Gienek, który zainteresował się sprzętem do pomiaru. "Zagraniczny?" - zapytał ten ostatni. "Nie, plutycki" - odpadł Sławek. Czy cała operacja to przygotowania do czegoś naprawdę dużego? Może przebudowa domu? Zobaczcie jak wyglądała wizyta geodetów w Plutyczach. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na kanale Fokus TV o godz. 20.

