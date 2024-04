Rolnicy. Podlasie. Klęska Emilii Korolczuk w wyborach. Fatalny wynik. Liczyła na dużo więcej

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk z Laszek (37 l.) w tegorocznych wyborach samorządowych kandydowała do Rady Miejskiej w Zabłudowie. Słynna pani sołtys reprezentowała komitet Mieszkańcy Gminy Zabłudów. Emilia jak i jej fani z pewnością liczyli na dobry wynik. Post, w którym bohaterka serialu oficjalnie ogłosiła, że startuje w wyborach, zdobył prawie 7 tys. reakcji i ponad 600 komentarzy. Apetyty były więc duże! Niestety tym razem się nie udało. Według oficjalnych danych PKW, Emilia Korolczuk w wyborach samorządowych 2024 zdobyła 16 głosów, co przełożyło się na poparcie 8,33 procent. Kobieta miała 3 konkurentów. Wygrała Antonina Kuna ze wsi Ryboły (KWW Jesteśmy z gminą Zabłudów). I to ona uzyskała mandat. Zdobyła 82 głosy.

Emilia Korolczuk stała się sławna dzięki swojemu udziałowi w serialu Rolnicy. Podlasie. Fani pokochali sympatyczną panią sołtys za dobre serce, skromność i naturalne zachowanie przed kamerą. Kobieta jest właścicielką słynnego Rancza Laszki, w którym ma mnóstwo zwierząt. Odwiedzają ją turyści z całej Polski. Kobieta specjalizuje się również w produkcji kozich serów. Emilię Korolczuk można oglądać w każdą niedzielę w serialu Rolnicy. Podlasie. Premierowe odcinki są emitowane o godz. 20.

