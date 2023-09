Rolnicy. Podlasie. Gienek dostał list od fanki z tajemniczą prośbą. "Teraz zobaczę"

Wyniki Eurojackpot. Wygrana III stopnia w Polsce. Farciarz wygrał fortunę i ma ból głowy. Na co wyda taką kasę?

Rolnicy. Podlasie. Premiera 36. odcinka serialu w najbliższą niedzielę na Fokus TV. W Ciemnoszyjach dużo pracy. Justyna sprawdzi jak działa system nawigacji rolniczej zakupiony przez Łukasza. Kobieta będzie nim zachwycona. Mężczyzna spotyka się ze swoją doradczynią i razem sprawdzą PH gleby. Tymczasem w Pokaniewie Tomek i Wiesiek postawiają halę na bele paszowe. Monika przypomni mężowi o obietnicy złożonej dzieciom. Para zbuduje tor do paintballa. Z kolei Gienek Onopiuk otrzyma od swojej fanki list. - Krowy nakarmiłem teraz zobaczę, co tu ta pani chce - powiedział Gienek. Autorka listu będzie miała do niego nietypową prośbę. Jaką? O tym przekonamy się oglądając zapowiadany odcinek. Wiadomo, że 68-latek spełni jej życzenie. Będzie też chwila na relaks. Gienek razem ze Sławkiem będą odpoczywać na łonie natury zajadając się pysznym sękaczem. Andrzej zaproponuje im, aby trochę popracowali, ale panowie nie uznają tej propozycji za atrakcyjną. Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (3.09) o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Prasowanie siana w kostki. Gienek i Sławek pomagają Andrzejowi