Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz z kolejnym problemem. Najpierw stonka, a teraz to. "Co to za czasy"

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mają 50 ha ziemi, z czego hektar to pole, na którym rosną ziemniaki. Niestety popularni rolnicy muszą walczyć ze stonką. W tym celu Andrzej spryskał ziemniaki specjalnym preparatem na szkodniki. Stonka ziemniaczana to nie jedyny problem Gienka i Andrzeja. Chodzi o suszę. - Zobacz, popiół - powiedział Gienek do Sławka, przesupując przez ręce piasek. - Jeszcze parę tygodni to i po kartoflach będzie - ocenił Jastrząb. Problem okazał się powodem do dyskusji na temat zmian klimatu. - Zmiana pogody to po mojemu od palenia śmieciami. Nie będzie ziemniaczków. Trudno. Przerzucimy się na cytryny - podsumował Gienek. Całą rozmowę między Gienkiem i Sławkiem zobaczycie na naszym nagraniu, które powstało w ramach naszej akcji "Making of Rolnicy. Podlasie". Nasza redakcja jako jedyna w Polsce podpatruje twórców serialu podczas ich pracy nad nowymi odcinkami. A te w każdą niedziele o godz. 20 na Fokus TV.

