Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz poważnie wziął się do pracy. "Idzie jak krew z nosa"

Rolnicy. Podlasie. Paulina to córka Gienka Onopiuka. Kobieta przez długi czas unikała kamer i nie pojawiała się w serialu o rolnikach z Podlasia. W ostatnim sezonie to się zmieniło. Paulina regularnie pojawia się u boku swojego ojca oraz brata Andrzeja. W jednym z ostatnich odcinków rodzina naprawiała zniszczone przez traktor podwórko. 40-latek niechcący zrobił nowe koleiny. - No zobacz co ty robisz! Koleiny nowe narobiłeś! - upominała swojego brata Paulina. Teraz Gienek wraz ze swoim przyjacielem Sławkiem bielą wapnem drzewka. Ich pracę nadzoruje Paulina. - Maluje się drzewka po to, żeby korę zabezpieczyć, żeby nie pękała - wytłumaczyła kobieta. Najpierw trzeba było rozrobić wapno. Panowie początkowo pracowali w maseczkach ochronnych, ale szybko z nich zrezygnowali. Po jakimś czasie Paulina zapytała o postęp prac. "Jak tam wam idzie?" - Idzie jak krew z nosa. Jastrząb zaraz padnie chyba - odparł Gienek. "Troszcz się o swój tyłek, a nie mój" - zażartował Sławek. Całe nagranie zobaczycie poniżej. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek bielą drzewka. "Idzie jak krew z nosa"