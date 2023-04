Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz narozrabiał. Siostra wściekła. "No zobacz co ty robisz!"

Rolnicy. Podlasie. W Pokaniewie, w gospodarstwie prowadzonym przez Tomka i Monikę, pojawi się nowa maszyna – siewnik. - Długo oczekiwany, bo zamówiony w tamtym roku - zdradzi Tomek. Małżeństwo zamierza sprzedać swoje stare ciągniki. Kiedyś te maszyny stanowiły podstawowe środki transportu. W Plutyczach, Gienek, Andrzej i Sławek karmią i poją konie. Paulina, córka Gienka, da im kolejne zadanie do wykonania. Będą musieli wypełnić koleiny, które zrobił ciągnik. Andrzej będzie musiał pojechać po żwir, tymczasem pozostali zasypią doły odłamkami kamieni. Niestety nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo 40-latek niechcący zrobi swoim traktorem nowe koleiny. - No zobacz co ty robisz! Koleiny nowe narobiłeś! - denerwowała się Paulina. "Koła prosto!" - krzyczał Sławek. W Laszkach Emila Korolczuk sprowadzi nowego byka rozpłodowego, ponieważ Gucio się do tego nie nadawał. - Postanowiliśmy sprzedać Gucia - skwitowała Emilia. Emisja opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (2 kwietnia) o godz. 20.15 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz planuje ogródek dla przyszłej dziewczyny