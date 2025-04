Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz nie wiedział, co odpowiedzieć. Mocna opinia

Rolnicy. Podlasie. Jedną z najbarwniejszych postaci serialu jest Gienek Onopiuk z Plutycz, który od początku zdobył sympatię widzów. Razem z synem Andrzejem tworzy duet, który jest znany w całej Polsce. Gienek to typowy przedstawiciel starszego pokolenia – pracowity, uparty, przywiązany do tradycji i do ziemi, którą uprawia od lat. Zawsze mówi to, co myśli, i nie sili się na medialność – właśnie to sprawia, że widzowie widzą w nim prawdziwego człowieka, a nie ekranowego bohatera.

"Nie ma w Polsce takiego rolnika jak Gienek"

W Plutyczach wiosna zawitała na dobre, a Gienek i Sławek postanowili uczcić jej początek w wyjątkowy sposób – przy ziemiance, z humorem i bez pośpiechu. Panowie, jak zawsze autentyczni, komentują otaczającą ich przyrodę, rzucają luźne uwagi i cieszą się chwilą. Sławek sypie zabawnymi tekstami, które rozbrajają swoją prostotą, a Gienek – choć czasem mówi od rzeczy – trzyma fason i pokazuje, że wiosna na Podlasiu to nie tylko prace polowe, ale i czas na chwilę wytchnienia. "Cud natury. Nie ma w Polsce takiego rolnika jak Gienek" - przemówił Sławek teatralnie gestykulując.

Panowie pomagali też Andrzejowi przy obsewaniu pola. Gienek każdą sytuację próbował wykorzystać do żartu. - Sławek stoisz z boku jak... - zaczął Gienek. Sławek zwany Jastrzębiem tak podsumował 69-latka: "Filozofię to dla swoich wnuczków będziesz przekazywał. Swoje wspaniałe mądrości. Zamiast na stare lata mądrze to durnieje".

Rolnicy. Podlasie to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizji Fokus TV. Produkcja przedstawia codzienne życie mieszkańców wsi z województwa podlaskiego – ich pracę, relacje rodzinne i zmagania z codziennością. Choć pozornie to zwykłe życie na wsi, widzowie pokochali szczerość, autentyczność i nieudawaną normalność bohaterów. Serial jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.